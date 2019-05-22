Владимир Нетесов: «В Воронежской области продолжится работа по комплексному развитию сельских территорий»
Председатель Воронежской областной Думы, секретарь Воронежского регионального отделения «Единой России» отметил, что законодателям предстоит выработать новые решения для роста доходов сельских жителей
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21 мая в Воронеже на Форуме сельских депутатов «Единой России» обсудили проект госпрограммы «Развитие сельских территорий», подготовленный Минсельхозом по поручению президента России Владимира Путина.
ИСТОЧНИК KP.RU