2019-05-22T17:18:00+03:00
Общество

В Воронежской области проведут рейд по выявлению тонированных автомобилей

Нарушителям грозит штраф – 500 рублей
Олег ИВАНОВ
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С 23 по 26 мая в Воронежской области инспекторы ГИБДД проведут рейд по выявлению тонированных автомобилей. Стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности транспортных средств, часто становятся причиной ДТП.

Кстати, штраф за тонировку предусмотрен в размере 500 рублей. Но законодатели работают над ужесточением наказания за данное нарушение.

- При обнаружении передних и боковых тонированных стекол, не соответствующих нормам светопропускаемости, сотрудники ГИБДД составляют на имя водителя письменное требование, в которое включают сроки устранения нарушения, как правило, выделяют на это 10 дней, - отметили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Госавтоинспекция призывает воронежцев привести свои автомобили в соответствие техническому регламенту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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