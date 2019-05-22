В Воронежской области проведут рейд по выявлению тонированных автомобилей

СЕГОДНЯ 17:18 2019-05-22T17:18:00+03:00

Изменить размер текста: A A

С 23 по 26 мая в Воронежской области инспекторы ГИБДД проведут рейд по выявлению тонированных автомобилей. Стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности транспортных средств, часто становятся причиной ДТП.

Кстати, штраф за тонировку предусмотрен в размере 500 рублей. Но законодатели работают над ужесточением наказания за данное нарушение.

- При обнаружении передних и боковых тонированных стекол, не соответствующих нормам светопропускаемости, сотрудники ГИБДД составляют на имя водителя письменное требование, в которое включают сроки устранения нарушения, как правило, выделяют на это 10 дней, - отметили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Госавтоинспекция призывает воронежцев привести свои автомобили в соответствие техническому регламенту.

ИСТОЧНИК KP.RU