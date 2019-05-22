Парень, совершивший смертельное ДТП в Воронежской области, пытался скрыться в Средней Азии

СЕГОДНЯ 16:54 2019-05-22T16:54:53+03:00

Однако его задержали в одном из аэропортов Москвы

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Павловский районный суд приговорил 23-летнего местного жителя к трем годам колонии-поселения. Он нарушил Правила дорожного движения, что привело к смерти человека.

ДТП случилось на 316 км автодороги «Белгород-Павловск». 7 сентября 2018 года примерно в 21.00 мужчина на своем автомобиле «ВАЗ-21214» ехал в направлении Белгорода. Но он не справился с управлением: машина вначале выехала на обочину, а затем перевернулась. Оставив свой автомобиль, водитель почему-то ушел с места аварии.

- В результате ДТП пассажир автомобиля, 17-летняя жительница Павловска, находившаяся на заднем сидении, от полученных травм скончалась. Еще два пассажира 17 и 26 лет получили повреждения различной степени тяжести и были доставлены в районную больницу, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Несколько дней водитель скрывался от полиции в Павловском районе, а затем уехал к родственникам в одно из государств Средней Азии. Молодой человек был объявлен в федеральный розыск. Задержали парня в одном из аэропортов Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU