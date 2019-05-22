2019-05-22T16:08:20+03:00
Звезды

В стиле гротеск: фестиваль кукольных театров показал воронежцам оригинальную версию чеховского «Вишневого сада»

В постановке нет кукол
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Фестиваль театров кукол имен Вольховского показал воронежцам спектакль «Сад» театра кукол республики Карелия из Петрозаводска. По Чехову, как вы понимаете.

«Вишневый сад» хоть раз да ставили в каждом драматическом театре нашей страны, да и не только нашей. Но в кукольном театре - это всего вторая постановка. Уже понятно, что это необычный спектакль.

Здесь нет кукол. Но атрибуты кукольного театра, безусловно, присутствуют. Тени, мистификации, перчатки, маски. Люди играют кукол. У них такие же дерганые движения, они форсируют интонацию. Специальный прием, намеренный. Тем не менее, маски не статичные, мягкие, растягиваются, показывая эмоции персонажей.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

- Когда мы пригласили режиссера Александра Янушкевича ставить Чехова, он сказал, что не «ложатся» куклы в этот спектакль. Поэтому появилась идея задействовать маски. Но через форму считывается содержание, - уверена директор театра кукол Карелии Любовь Васильева. – Мы везде с этой постановкой имеем успех. Она никого не оставляет равнодушным.

У Чехова «Вишневый сад» - комедия. С элементами драмы. В современном мире назвали бы драмеди. И режиссер, кстати, номинант и лауреат «Золотой маски» («Эдип» и «Толстая театрадь»), доводит его до гротеска. Что-то от театра дель арте. Здесь все резко, громко и нет «соплей». Здесь Лопахин типичный русский медведь, а Раневская – добрая, но распущенная женщина.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Кто-то посчитает постановку спорной, скажет, что нет здесь той чеховской рефлексии, психологичности, присущей русскому драматическому театру. Это с одной стороны. С другой: уже понятно, что играть классику теми же приемами, что были во времена Чехова, нельзя. Современное поколение, живущее в многократно убыстрившемся ритме, не воспринимает «старый» театр. Это объективная реальность. Старожилам театра может не понравится эта версия, но в ней остался Чехов, осталось то, что он хотел сказать. И это понятней, пусть грубее, прямолинейнее - здесь называют вещи своими именами. Суть осталась. Интересный «Сад». Не даром четырежды номинирован на «Золотую маску».

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Фестиваль кукольных театров в Воронеже. Спектакль "Сад".Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ИСТОЧНИК KP.RU

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