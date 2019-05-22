В стиле гротеск: фестиваль кукольных театров показал воронежцам оригинальную версию чеховского «Вишневого сада»
Фестиваль театров кукол имен Вольховского показал воронежцам спектакль «Сад» театра кукол республики Карелия из Петрозаводска. По Чехову, как вы понимаете.
«Вишневый сад» хоть раз да ставили в каждом драматическом театре нашей страны, да и не только нашей. Но в кукольном театре - это всего вторая постановка. Уже понятно, что это необычный спектакль.
Здесь нет кукол. Но атрибуты кукольного театра, безусловно, присутствуют. Тени, мистификации, перчатки, маски. Люди играют кукол. У них такие же дерганые движения, они форсируют интонацию. Специальный прием, намеренный. Тем не менее, маски не статичные, мягкие, растягиваются, показывая эмоции персонажей.
- Когда мы пригласили режиссера Александра Янушкевича ставить Чехова, он сказал, что не «ложатся» куклы в этот спектакль. Поэтому появилась идея задействовать маски. Но через форму считывается содержание, - уверена директор театра кукол Карелии Любовь Васильева. – Мы везде с этой постановкой имеем успех. Она никого не оставляет равнодушным.
У Чехова «Вишневый сад» - комедия. С элементами драмы. В современном мире назвали бы драмеди. И режиссер, кстати, номинант и лауреат «Золотой маски» («Эдип» и «Толстая театрадь»), доводит его до гротеска. Что-то от театра дель арте. Здесь все резко, громко и нет «соплей». Здесь Лопахин типичный русский медведь, а Раневская – добрая, но распущенная женщина.
Кто-то посчитает постановку спорной, скажет, что нет здесь той чеховской рефлексии, психологичности, присущей русскому драматическому театру. Это с одной стороны. С другой: уже понятно, что играть классику теми же приемами, что были во времена Чехова, нельзя. Современное поколение, живущее в многократно убыстрившемся ритме, не воспринимает «старый» театр. Это объективная реальность. Старожилам театра может не понравится эта версия, но в ней остался Чехов, осталось то, что он хотел сказать. И это понятней, пусть грубее, прямолинейнее - здесь называют вещи своими именами. Суть осталась. Интересный «Сад». Не даром четырежды номинирован на «Золотую маску».
Фестиваль кукольных театров в Воронеже. Спектакль "Сад".Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
ИСТОЧНИК KP.RU