2019-05-22T15:26:12+03:00
Происшествия

Под Воронежем 16-летний парень получил условный срок за ограбление магазина

Он отобрал у деньги у продавщицы, угрожая женщине ножом
Юрий КОЗЛОВ
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Подросток получил два года условно.Подросток получил два года условно.Фото: из архива «КП»
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16-летний подросток получил приговор за ограбление магазина в поселке Перелешино Панинского района. Преступление он совершил еще 7 февраля.

По данным следствия, в тот зимний вечер 16-летний ученик местного колледжа зашел в магазин, чтобы купить алкоголь. Но, увидев в руках продавщицы деньги, решил их у женщины отобрать. Выхватил нож и потребовал отдать купюры. Испуганная женщина спорить не стала. Добыча подростка оказалась невелика – 1800 рублей. Деньги он быстро потратил, а вскоре к нему нагрянули стражи порядка.

- На предварительном следствии подросток признал свою вину, - рассказал руководитель Аннинского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Роман Филатов. – Также есть и другие доказательства: показания женщины-продавца, других свидетелей, а также результаты экспертиз.

В итоге суд приговорил подростка к двум годам условно с испытательным сроком один год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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