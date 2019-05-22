Жительница Воронежа потеряла деньги в интернет-магазине мошенников
49-летняя жительница Центрального района Воронежа в одном из интернет-магазинов обратила внимание на выгодное предложение: бытовую технику там продавали с большой скидкой, да еще и с бесплатной доставкой.
Женщина выбрала несколько предметов, после чего по ссылке перешла к оплате товаров и перевела около 33 тысяч рублей. Ей тут же позвонил «сотрудник интернет-магазина» и подтвердил получение оплаты, а также сообщил дату доставки. Вот только в назначенный день товар доставлен не был, а сайт оказался заблокирован. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют воронежцам сохранять бдительность при совершении финансовых сделок через интернет-ресурсы. Быть внимательными при общении с неизвестными лицами, которые выходят с различными предложениями о переводе денежных средств либо оказании каких-либо услуг.
ИСТОЧНИК KP.RU