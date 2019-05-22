2019-05-22T14:58:52+03:00
Происшествия

Под Воронежем вынесли приговор рецидивисту, забившему до смерти многодетную мать

Мужчину отправили в колонию на девять лет
Юрий КОЗЛОВ
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Сожитель отсидит в колонии девять лет и один месяц.Сожитель отсидит в колонии девять лет и один месяц.Фото: из архива «КП»
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Панинский районный суд вынес приговор 47-летнему местному жителю. Мужчину обвиняли в зверском избиении своей сожительницы, из-за которого она умерла.

Это жуткое преступление произошло в Панино в ночь 27 августа 2018 года. Сожители поссорились, и неоднократно судимый мужчина (у него был целый «букет» преступлений – кража, хранение боеприпасов, угроза убийством и причинение тяжкого вреда здоровью) зверски избил свою вторую половину. Надо сказать, он и раньше делал это регулярно – женщина, сама, впрочем, злоупотреблявшая алкоголем и лишенная родительских прав, часто появлялась на улице с синяками и кровоподтеками. Но на этот раз гражданский муж просто живого места на ней не оставил.

Женщину обнаружили в кустах утром 27 августа прохожие еще живой. Они вызвали скорую. Женщину довезли до больницы, но в реанимации она умерла. Без матери уже не юридически, а реально остались трое детей. А после приговора надолго лишился отца ребенок убийцы. Впрочем, еще вопрос, нужен ли ему такой папаша.

- Сожителя приговорили к девяти годам одному месяцу колонии строгого режима, - сообщила помощник председателя Панинского районного суда Наталья Савинова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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