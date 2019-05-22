В Воронеже снесли гараж, чтобы устранить чудовищный запах из канализации

СЕГОДНЯ 14:40 2019-05-22T14:40:19+03:00

Из-за этой вони даже пришлось приостановить занятия в одной из школ

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21 и 22 мая в школе №34 на улице Чапаева внеплановые каникулы: учебный процесс приостановили из-за чудовищного запаха из канализации. Причиной засора, вызвавшего подтопление здания школы, стал колодец, который находился непосредственно в гараже. Сооружение кто-то самовольно поставил в охранной зоне коммуникаций.

22 мая гараж демонтировали. С помощью спецтехники незаконное сооружение переместили, обеспечив доступ специалистов к люку для ликвидации засора.

- Накануне мы пытались обнаружить поврежденный участок с помощью телекоммуникационного оборудования, но металлический материал гаража не позволил определить место засора - автоматика выдавала помехи. Колодец вычислили по схеме коммуникаций - он оказался в углу гаража. Сейчас работы уже завершены, линия функционирует в штатном режиме, - рассказал начальник участка транспортировки канализационных стоков «РВК-Воронеж» Виталий Максимов.

Колодец глубиной 8 метров прочистили с помощью рабочей трубы. На это бригаде понадобилось чуть более получаса. Последний звонок в школе №34 завтра пройдет по расписанию.

ИСТОЧНИК KP.RU