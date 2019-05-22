В Воронеже снесли гараж, чтобы устранить чудовищный запах из канализации
21 и 22 мая в школе №34 на улице Чапаева внеплановые каникулы: учебный процесс приостановили из-за чудовищного запаха из канализации. Причиной засора, вызвавшего подтопление здания школы, стал колодец, который находился непосредственно в гараже. Сооружение кто-то самовольно поставил в охранной зоне коммуникаций.
22 мая гараж демонтировали. С помощью спецтехники незаконное сооружение переместили, обеспечив доступ специалистов к люку для ликвидации засора.
- Накануне мы пытались обнаружить поврежденный участок с помощью телекоммуникационного оборудования, но металлический материал гаража не позволил определить место засора - автоматика выдавала помехи. Колодец вычислили по схеме коммуникаций - он оказался в углу гаража. Сейчас работы уже завершены, линия функционирует в штатном режиме, - рассказал начальник участка транспортировки канализационных стоков «РВК-Воронеж» Виталий Максимов.
Колодец глубиной 8 метров прочистили с помощью рабочей трубы. На это бригаде понадобилось чуть более получаса. Последний звонок в школе №34 завтра пройдет по расписанию.
ИСТОЧНИК KP.RU