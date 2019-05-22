2019-05-22T14:34:47+03:00
Происшествия

В Воронеже маршрутка сбила пешехода

ДТП случилось в Левобережном районе
Юрий КОЗЛОВ
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Мужчину отвезли в больницу.Мужчину отвезли в больницу.Фото: из архива «КП»
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В среду, 22 мая, в 8.40 на улице Иркутской у дома № 3А случилось ДТП, в котором пострадал пешеход. 22-летний водитель «ПАЗа» маршрута № 6А не успел затормозить или свернуть и наехал на мужчину.

- Пешеход шел не по «зебре», - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД. – Мужчину (ему на вид 55-60 лет, личность пока не установили) отвезли в больницу с серьезными травмами. Обстоятельства ДТП продолжают выяснять.

Напомним, около десяти вечера 21 мая на проспекте Революции водитель «Мерседеса» сбил насмерть 69-летнюю женщину. По свидетельствам очевидцев, он был пьян. А около семи вечера водитель «Шевроле-Нивы» на проспекте Труда сбил 12-летнюю девочку, переходившую дорогу по «зебре». К счастью, школьница только ушибла коленку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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