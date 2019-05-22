Воронежский опорный вуз посетила Вице-президент Российской академии наук
Академик Ирина Донник оценила научные разработки ученых ВГТУ
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21 мая Воронежский опорный университет посетила видный российский ученый - вице-президент Российской академии наук, академик РАН Ирина Донник. Визит начался с посещения Центра коллективного пользования ВГТУ. Здесь ректор вуза Сергей Колодяжный и сотрудники университета рассказали гостье о находящемся в распоряжении обучающихся и научных работников уникальном оборудовании для проведения физико-химических исследований, испытания строительных материалов и конструкций, диагностики состояния дорожного полотна.
ИСТОЧНИК KP.RU