2019-05-22T15:05:50+03:00
Происшествия

В Воронеже налоговый инспектор помог «увести» из казны 5 миллионов рублей

Женщину подозревают в участии в работе фирмы, помогавшей уйти от налогообложения
Яков СТРОГОВ
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Из бюджета благодаря "работе" женщины-налоговика ушли большие деньги.Из бюджета благодаря "работе" женщины-налоговика ушли большие деньги.Фото: из архива «КП»
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В Левобережный районный суд поступило уголовное дело в отношении 35-летней женщины - налогового инспектора.

По данным следствия, чиновница использовала для получения незаконной прибыли ООО «Налоговый советник». Единственным учредителем и директором этой фирмы ее подруга. Организация занималась так называемой «оптимизацией» налогов, а проще говоря, по мере сил помогала уклоняться от уплаты налогов. И в этом большую роль играла именно женщина, работавшая в налоговой инспекции, за что и получала часть прибыли. Она подсказывала «схемы» с фирмами-однодневками, позволявшие по документам получать незаконную компенсацию от государства, и «спускала на тормозах» дела о налоговых нарушениях. В частности, помогла уклониться от уплаты налогов руководителям ООО ЛЦ «Вертикаль» .Эта махинация причинила ущерб бюджету в виде неуплаченного налога на добавленную стоимость на сумму более 5 миллионов 200 тысяч рублей,

- В отношении чиновницы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями из корыстной и иной личной заинтересованности, повлекшее существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства». Ей грозит до четырех лет лишения свободы, - рассказали в прокуратуре Левобережного района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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