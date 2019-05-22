В Воронеже на Советской площади запустят «цифровых» воздушных змеев
25 мая в 10.00 на Советской площади пройдет акция, прирученная к переходу на цифровое телевидение. Волонтеры совместно с лидерами общественного мнения и знаменитыми жителями региона запустят 22 воздушных змея с логотипами 20 телеканалов, доступных в мультиплексах цифрового телевещания, цифровой бабочкой и названием региона.
Кроме запуска змеев действующие спортсмены проведут «цифровую зарядку». В случае дождя зарядка состоится в холле Дворца творчества детей и молодежи. Также филиал РТРС «Воронежский ОРТПЦ» устроит викторину и разыграет приставку для приема цифрового телевизионного сигнала. Организаторами акции выступили Минкомсвязь России и правительство Воронежской области.
ИСТОЧНИК KP.RU