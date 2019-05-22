В Воронеже на Советской площади запустят «цифровых» воздушных змеев

СЕГОДНЯ 13:14 2019-05-22T13:14:48+03:00

Кроме того, действующие спортсмены проведут зарядку для всех желающих

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25 мая в 10.00 на Советской площади пройдет акция, прирученная к переходу на цифровое телевидение. Волонтеры совместно с лидерами общественного мнения и знаменитыми жителями региона запустят 22 воздушных змея с логотипами 20 телеканалов, доступных в мультиплексах цифрового телевещания, цифровой бабочкой и названием региона.

Кроме запуска змеев действующие спортсмены проведут «цифровую зарядку». В случае дождя зарядка состоится в холле Дворца творчества детей и молодежи. Также филиал РТРС «Воронежский ОРТПЦ» устроит викторину и разыграет приставку для приема цифрового телевизионного сигнала. Организаторами акции выступили Минкомсвязь России и правительство Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU