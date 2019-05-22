2019-05-22T13:21:59+03:00
Общество

В храм в центре Воронежа привезут мощи святой Матроны Московской, предсказавшей Сталину победу в войне

Святыня прибудет в столицу Черноземья 27 мая
Яков СТРОГОВ
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Cвятыня неделю будет пребывать в Тихвино-Онуфриевском храме.Cвятыня неделю будет пребывать в Тихвино-Онуфриевском храме.Фото: tixvinxramvrn.cerkov.ru
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С 27 мая по 3 июня в Тихвино-Онуфриевском храме (Фабричный переулок, дом № 8) можно будет поклониться мощам блаженной старицы Матроны Московской. Их привезут с родины святой – из Свято-Успенского монастыря города Новомосковск Тульской епархии. Встреча ковчега с частью мощей блаженной старицы состоится 27 мая в 10.00.

Матрона Московская – в миру Матрона Никонова (1885 – 1952 гг.) - одна из наиболее почитаемых святых XX века. При жизни она отличалась простотой, прозорливостью, любовью ко всем приходящим и нуждающимся. По свидетельствам верующих, она владела даром исцеления и предвидения будущего. Паломники говорят, что и на могиле ее происходят чудеса.

В книге Зинаиды Ждановой «Сказание о житии блаженной старицы Матроны» описывается встреча святой с Иосифом Сталиным, когда фашисты шли на Москву. Святая якобы предсказала вождю победу в Великой Отечественной войне. Есть даже икона «Матрона и Сталин», которую однако не все церковные деятели признают, считая, что вероятность встречи святой с руководителем советского государства вызывает большие сомнения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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