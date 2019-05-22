Пьяному водителю «Мерседеса», сбившему женщину в центре Воронежа, грозит уголовное дело

СЕГОДНЯ 12:30 2019-05-22T12:30:19+03:00

После такого удара у женщины было мало шансов выжить Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения

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- Возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего жителя Воронежа по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 4 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», - сообщила официальный представитель ГУ МВД России по Воронежской области Наталья Куликова.

Речь идет о ДТП, которое случилось 21 мая в 22.20 у дома № 27 на проспекте Революции. Под колеса белого «Мерседеса» попала 69-летняя женщина. Она умерла до приезда скорой. В ходе предварительного следствия установлено, что водитель был пьян.

Подозреваемый мужчина задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Назначен ряд экспертиз. Разыскиваются очевидцы происшествия. Транспортное средство осмотрено на предмет технической исправности и приобщено к материалам уголовного дела, как вещественное доказательство.

ИСТОЧНИК KP.RU