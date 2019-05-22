Под Воронежем женщина достала деньги на свадьбу, обчистив сейф магазина, в котором работала

СЕГОДНЯ 11:33 2019-05-22T11:43:39+03:00

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В Семилуках раскрыли кражу в магазине на улице 25 лет Октября. В апреле 28-летняя администратор торговой точки позвонила в полицию и заявила, что из сейфа, находящегося в ее кабинете, пропали 53 тысячи рублей.

Полицейские изучили записи видеокамер. И увидели, что ранним утром в день кражи в магазин без взлома двери вошла женщина, прикрывавшая лицо зонтом. Вскоре после этого запись прервалась – именно незнакомка отключила видеокамеру. После этого квартиру женщины-администратора обыскали. Стражи порядка нашли одежду «незнакомки» и часть украденных денег.

Женщина под тяжестью улик признала свою вину и заявила, что еще в марте спланировала кражу, деньги ей были нужны, чтобы как следует отпраздновать собственную свадьбу. Теперь, видимо, торжества придется отложить. И денег на свадьбу нет, и невеста может вскоре отправиться не куда-нибудь в теплые края вместе со своим милым, а, напротив, в места не столь отдаленные. По части 2 статьи 158 УК РФ «Кража» ей «светит» провести за колючей проволокой до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU