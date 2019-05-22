2019-05-22T10:50:30+03:00
Происшествия

Несколько тысяч воронежцев остались без воды

На участке водопровода у дома № 124 на Московском проспекте произошла авария
Юрий КОЗЛОВ
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Жителям домов на Шишкова и Московском проспекте могут снова отключить воду в любой момент.Жителям домов на Шишкова и Московском проспекте могут снова отключить воду в любой момент.Фото: из архива «КП»
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Вечером во вторник, 21 мая, без воды остались несколько домов по улице Шишкова и на Московском проспекте. Там живут несколько тысяч горожан. Причину отключения пояснили в мэрии – на бесхозном водопроводе у дома № 124 на Московском проспекте произошла утечка воды – прорвалась полиэтиленовая труба диаметров 450 миллиметров). Впрочем, «утечка» слово довольно скромное для того, чтобы охарактеризовать то, что там творится. Потоки воды струятся у ЖК «Московский квартал» и ТЦ «Московский проспект».

- Воду временно вернули, чтобы люди собрались на работу, однако потом не исключено новое ее отключение для устранения аварии, - рассказали в управлении информации мэрии. – На поврежденном участке работают специалисты «РВК-Воронеж». Для выполнения работ нужно подвезти материалы, поэтому о точном сроке ликвидации коммунального ЧП пока сказать сложно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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