Воронежские водители могут пройти медобследование прямо на трассе «Дон»
На странице компании «Автодор» в соцсети опубликовали информацию о том, что на трассе «Дон» заработали медицинские кабинки. Расположены они на 515 и 620 километрах трассы «Дон». Водители могут остановиться и пройти бесплатное экспресс-обследование. В частности, им измерят давление и померяют температуру.
Но особенно позабивала пользователей информация, что есть возможность проверить уровень алкоголя в крови. Действительно, любопытно было бы посмотреть на водителей с бодуна, рискнувших воспользоваться этой услугой.
В «Автодоре» сообщили, что пока медицинские кабинки работают в тестовом режиме. Если посетителей будет достаточно много, их могут поставить и на других трассах.
ИСТОЧНИК KP.RU