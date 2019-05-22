2019-05-22T09:37:05+03:00
Общество

Воронежские водители могут пройти медобследование прямо на трассе «Дон»

Им измерят давление, температуру и содержание алкоголя в крови
Яков СТРОГОВ
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Результаты медицинского обследования выведут на экран.Результаты медицинского обследования выведут на экран.Фото: vk.com/gkavtodor
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На странице компании «Автодор» в соцсети опубликовали информацию о том, что на трассе «Дон» заработали медицинские кабинки. Расположены они на 515 и 620 километрах трассы «Дон». Водители могут остановиться и пройти бесплатное экспресс-обследование. В частности, им измерят давление и померяют температуру.

Но особенно позабивала пользователей информация, что есть возможность проверить уровень алкоголя в крови. Действительно, любопытно было бы посмотреть на водителей с бодуна, рискнувших воспользоваться этой услугой.

В «Автодоре» сообщили, что пока медицинские кабинки работают в тестовом режиме. Если посетителей будет достаточно много, их могут поставить и на других трассах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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