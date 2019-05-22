2019-05-22T09:04:10+03:00
Общество

В Воронеже матери пятилетнего ребенка срочно нужна помощь доноров крови

Женщина больна лейкозом
Юрий КОЗЛОВ
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Ольга ЩукинаОльга ЩукинаФото: Света Данилова.
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В паблике «Мой и твой Воронеж» разместили призыв оказать помощь больной лейкозом маме пятилетнего ребенка Ольге Щукиной. Женщине требуется кровь 1(-) или любая кровь(по обмену).

Все, кто хочет помочь, могут обратиться в стол справок Воронежской областной клинической больницы № 1 (Московский проспект, 151, 1 этаж). Нужно спросить, где можно сдать кровь для Ольги Алексеевны Щукиной, 26.05.1985 г. Для этой процедуры при себе нужно иметь паспорт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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