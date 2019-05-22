Воронежцев предупредили о шприцах, примотанных к перилам лестницы

СЕГОДНЯ 08:25 2019-05-22T08:25:46+03:00

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В Сети появилось видео, на котором мужчина предупреждает об опасности получить укол шприцом тем, кто спускается с лестницы, держась руками за перила. К ним в многоэтажке на улице Хользунова какой-то негодяй примотал два шприца, острием направленные вверх. То есть, невнимательный человек, спускаясь, непременно получит укол.

- Предупредите знакомых, особенно детей и стариков, что появилась еще и такая новость, - говорит мужчина. И аккуратно сковыривает шприцы на пол.

Напомним, 26 марта случилась похожая ситуация с мужчиной, зашедшим в туалет кинотеатра «Пролетарий». В туалетной бумаге он напоролся на шприц и получил укол. Мужчина обратился за помощью к врачам. Главным образом потому что непонятно кто раньше пользовался этим шприцом. К сожалению, опасения подтвердились. В шприце, отданном на экспертизу, нашли следы наркотика.

Шприцы на перилах в воронежском доме.КТО ОСТАВЛЯЕТ ИГОЛКИ НА ПЕРИЛАХ В ПОДЪЕЗДЕ ? Игла на поручне лестницы. Иголка в подъезде жилого дома . В подъезде жилого дома (МКД), между лестничными пролётами обнаружил иголки, закреплёные на перилах лестницы при помощи скотча. Я бы не заметил и пошёл бы дальше, если бы не зацепился рукавом. #иголкиналестнице #игланалестнице #иголкивподъезде #иголкиперила #дом

ИСТОЧНИК KP.RU