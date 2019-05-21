2019-05-21T19:40:12+03:00
Общество

Воронежские цветники станут «долгоиграющими»

Половину клумб украсят многолетние растения
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фото с сайта мэрии Воронежафото с сайта мэрии Воронежа
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Еще в конце прошлого года мэр Воронежа распорядился изменить концепцию цветочного оформления клумб. Например, в ближайшее время до половины цветников займут многолетними растениями. Это позволит, с одной стороны сохранять привлекательный вид клумб в межсезонье, а с другой стороны, сэкономить средства и силы на ежегодную высадку однолетников.

По данным мэрии, уже в этом году силами «ЭкоЦентра» обустроят более двух сотен цветников из однолетников, многолетников и роз, общей площадью около 30 тысяч квадратных метров.

- В этом году мы уже начали использовать вертикальное озеленение, у нас появятся больше многолетних растений, при этом мы продолжим оформлять клумбы и однолетниками – они ярче цветут и сразу дают хороший декоративный эффект, а многолетние растения набирают декоративность постепенно по мере приживаемости и роста. Большой радости для глаз прямо сегодня мы не увидим, но через два месяца — к середине лета, осенью, мы увидим цветение этих многолетних растений и их степень разрастания. Показательный пример в этом плане – Советская площадь, украшенная с использованием таких насаждений, – рассказала руководитель управления экологии Наталья Ветер.

На сегодня уже высадили более 40 клумб в центре, на видовых местах и территориях мемориального комплекса «Площадь Победы», скверов Платоновский, имени И.С. Бунина, «Надежда», у кинотеатра «Пролетарий» и Дома Офицеров, на пл. Брусилова, у зданий управ районов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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