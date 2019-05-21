2019-05-21T18:04:03+03:00
Общество

По поручению главы Воронежа Вадима Кстенина в городе реализуется новая концепция оформления цветников

Напомним, в конце минувшего года глава Воронежа Вадим Кстенин дал поручение кардинально изменить подход к организации цветников. В частности, впервые до половины всей их площади займут многолетние растения
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– Общемировая практика – обстраивать клумбы на видовых местах с использованием и многолетних растений. Это позволяет сохранить привлекательный вид территорий в периоды межсезонья, когда еще не высажены или уже отцветают однолетники. Также при должном уходе и обеспечении сохранности растений в течение нескольких лет не потребуется тратить бюджетные средства на ежегодную высадку. Надеюсь, горожане оценят новое оформление и будут бережно к нему относиться, не допуская случаев кражи и вандализма, – подчеркнул мэр Вадим Кстенин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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