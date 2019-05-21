Грабитель сбил с ног воронежца и отнял у него барсетку

СЕГОДНЯ 17:51 2019-05-21T17:51:49+03:00

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Житель Северного микрорайона Воронежа стал жертвой грабителя. Вечером 56-летний воронежец возвращался домой. На одной из улиц на него сзади напал неизвестный мужчина, толкнул его в спину, сбил с ног и выхватил из рук барсетку с документами и деньгами. В сумке находилось 2500 рублей. Грабитель исчез в неизвестном направлении.

Полицейским удалось в короткий срок вычислить предполагаемого преступника.

- По полученной оперативной информации сыщики установили его местонахождение. Ранее судимый за аналогичные и имущественные преступления 35-летний местный житель был задержан, - отметили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

У него изъяли похищенные документы и деньги. Сейчас подозреваемых ждет завершения расследования в изоляторе. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «грабеж», которая предусматривает наказание до семи лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU