Подруга лишила воронежца 135 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 16:33 2019-05-21T16:33:37+03:00

На эти деньги она купила дорогие телефоны и раздарила знакомым

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Начиналась эта история вполне благополучно. В марте 35-летняя женщина познакомилась с 44-летним мужчиной. Вскоре она переехала в его квартиру. Как позже рассказывал мужчина полицейским, сделала это якобы потому, что решила помогать ему по хозяйству. Но тут наверняка не обошлось без взаимной симпатии!

Добрые отношения рухнули после ночи 17 мая. Женщина хорошенько выпила и взяла кредитную карту знакомого. После этого она купила два дорогущих телефона и подарила своим друзьям. Общий ущерб составил более 135 000 рублей.

Неясно, на что надеялась женщина. Ее быстро задержали. В отделе полиции она рассказала, что случайно узнала пин-код от карты и не смогла удержаться от искушения ей воспользоваться. Теперь ее будут судить за мошенничество.

История до боли напоминает другой недавний случай. Только девушка взяла не 135 тысяч, а 9 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU