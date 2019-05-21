2019-05-21T16:33:26+03:00
Общество

В воронежской школе из-за запаха канализации приостановили занятия в школе

Аварии здесь стали привычным делом
Елена ФЕДЯШЕВА
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В школе №34 на улице Чапаева опять внеплановые каникулы. Учетный процесс приостановили из-за чудовищного запаха из канализации. Занятия отменили 21 мая. Уроков также не будет и в среду, 22 мая.

Во всем виноват кусок бесхозной канализации, который никем не обслуживается и постоянно забивается. Из-за этого школьники часто ощущают туалетные запахи прямо в классах. Порой из-за их концентрации приходится прерывать учебный процесс, как сейчас.

Муниципалитет направил на место специалистов для ликвидации засора. Занятия в школе возобновятся в четверг, 23 мая. До этого времени ребята будут учиться дома по заданиям, выданным с помощью электронного дневника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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