В Воронеже пенсионер из Белгородской области забил до смерти женщину и чуть не зарезал брата

СЕГОДНЯ 16:24 2019-05-21T16:27:59+03:00

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Центральный районный суд Воронежа вынес приговор 60-летнему уроженцу Белгородской области. Мужчина отвечал сразу по двум «тяжелым» статьям УК.

По данным следствия, в августе 2017 года в Воронеже в квартире дома на улице Ломоносова пенсионер приревновал 52-летнюю знакомую и зверски ее избил. На женщине практически живого места не осталось. Врачи долго пытались вытащить ее с того света, но не смогли этого сделать. 19 сентября 2017 года женщина умерла.

В декабре 2017 года мужчина поссорился с братом и ударил его ножом в шею, голову и туловище. Но все же зарезать его не смог. Брат сломал нож, выбежал в подъезд и вызвал скорую. В больнице его удалось спасти.

- На предварительном следствии мужчина, ранее неоднократно судимый, в том числе за избиение бывшей супруги, частично признал вину в покушении на убийство брата, а вот то, что убил знакомую, отрицал. Однако наши сотрудники собрали достаточно доказательств, среди них показания его брата и свидетелей и заключения судебных экспертиз, - рассказал заместитель руководителя следственного отдела по Центральному району Воронежа регионального следственного управления Евгений Агапов.

В итоге суд приговорил рецидивиста к 12 годам колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU