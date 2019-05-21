2019-05-21T15:56:07+03:00
Общество

Мэр Воронежа рассказал о ремонте мостов у «Работницы» и на улице 9 Января

Впрочем, сроки начала приведения в порядок путепровода на улице Ленина пока весьма приблизительные
Яков СТРОГОВ
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Состояние моста на улице 9 Января с каждым годом становится все хуже и хуже.Состояние моста на улице 9 Января с каждым годом становится все хуже и хуже.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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В городской администрации во время обсуждения вопросов нового генплана города с его разработчиками и комплексной организации дорожного движения уделили внимание и более «узким» проблемам. Надо сказать, они волнуют воронежцев не меньше.

Речь идет о многострадальных мостах на улице 9 Января и у «Работницы». Путепровод у городского Дворца культуры (бывший ДК Машиностроителей) вызывает дрожь у проезжающих по нему водителей уже не первый год – слишком уж он обветшал. На этот раз власти подтвердили, что ремонт начнется в 2019 году, стоить он будет прилично – около 700 миллионов рублей.

А теперь мэр Воронежа Вадим Кстенин высказался и по поводу моста у «Работницы». Там мало того что путепровод весьма стар, так он еще и узок для пешеходов, а с одной стороны и вовсе даже двоим трудно разойтись (мешает огромная труба). Да еще и среди моста торчат неубранные рельсы давно почившего травмая, которые мешают проехать. Правда, градоначальник о грядущем ремонте сообщил весьма расплывчато:

- Мы можем в этом году приступить к работам на путепроводе в районе «Работницы», но понимаем, с какими трудностями столкнутся горожане при этом. Поэтому будем очень взвешенно подходить к этому – так, чтобы не парализовать движение в городе.

Надо сказать, и мост у площади Заставы уже требуют ремонта. В начале мая, к примеру, рухнули несколько фрагментов железного забора на нем. Да и общий вид моста, мягко говоря, далек от идеала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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