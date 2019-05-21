В Центральном районе Воронежа на тротуары потратят 14,5 миллионов рублей
Работы пройдут на десяти улицах
фото управы Центрального района
Изменить размер текста:
В Центральном районе Воронежа рабочие приступили к ремонту и строительству тротуаров. На эти цели в 2019 году району выделили 14,5 миллиона рублей.
В плане работ десять адресов по улицам: Докучаева, Тимирязева, Феоктистова, Карла Маркса, Комиссаржевской, Березовой Роще, Плехановской. Благоустройство планируется провести и по периметру парка «Орленок», где развернутся самые масштабные работы.
К этому моменту благоустройство уже началось на улице Тимирязева: на отрезке тротуара от улицы Докучаева до Тимирязева,4 уложат плитку и установят бордюры.
По условиям контракта, работы завершатся до осени.
ИСТОЧНИК KP.RU