2019-05-21T15:50:24+03:00
Общество

В Центральном районе Воронежа на тротуары потратят 14,5 миллионов рублей

Работы пройдут на десяти улицах
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото управы Центрального районафото управы Центрального района
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В Центральном районе Воронежа рабочие приступили к ремонту и строительству тротуаров. На эти цели в 2019 году району выделили 14,5 миллиона рублей.

В плане работ десять адресов по улицам: Докучаева, Тимирязева, Феоктистова, Карла Маркса, Комиссаржевской, Березовой Роще, Плехановской. Благоустройство планируется провести и по периметру парка «Орленок», где развернутся самые масштабные работы.

К этому моменту благоустройство уже началось на улице Тимирязева: на отрезке тротуара от улицы Докучаева до Тимирязева,4 уложат плитку и установят бордюры.

По условиям контракта, работы завершатся до осени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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