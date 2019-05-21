2019-05-21T15:20:38+03:00
Общество

Главу поселения в Воронежской области оштрафовали за переадресацию жалобы

Нарушение выявила прокуратура Панинского района
Елена ФЕДЯШЕВА
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Мировой суд в Панинском районе признал главу Панинского городского поселения виновным в нарушении порядка рассмотрения обращений граждан и назначил ему штраф в размере пяти тысяч рублей.

В феврале прокурорская проверка обнаружила, что обращение из инспекции строительного надзора Воронежской области было перенаправлено администрацией городского поселения в администрацию Панинского муниципального района. При этом глава грубо нарушил требование Федерального закона: не уведомил заявителя о пересылке его обращения. Этот факт и стал основанием для обращения в прокуратуру и последующего наказания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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