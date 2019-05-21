2019-05-21T14:52:48+03:00
Происшествия

В Воронежской области гость уехал за выпивкой на машине хозяина, пока тот спал

Ключи вытащил из кармана мирно почивавшего владельца
Елена ФЕДЯШЕВА
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Угонщику грозит пять лет тюрьмы.Угонщику грозит пять лет тюрьмы.Фото: из архива «КП»
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Приглашая соседей в гости, 64-летний житель поселка Бор Рамонского района и не догадывался, чем обернется встреча. Хозяин и гости весело провели время под изрядное количество алкоголя. Хорошо приняв, пенсионер заснул, а когда проснулся, гостей уже не было. Вместе с ними пропала и припаркованная у дома хозяйская «Лада Калина», которую потерпевший оставил там накануне вечером.

Мужчина сообщил в полицию об угоне. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Позже оперативники нашли машину в кювете на одной из улиц поселка и приступили к розыску подозреваемого.

Изучив показания свидетелей и собрав улики, полицейские задержали по подозрению в угоне 34-летнего местного жителя, ранее судимого за хранение наркотиков и к тому же не имеющего водительского удостоверения. В полиции он признался в совершении преступления.

- При этом пояснил, что решил воспользоваться транспортным средством потерпевшего, когда тот уснул, чтобы съездить в магазин за алкоголем, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. - Достав ключи от автомобиля из кармана брюк спящего хозяина, беспрепятственно завел двигатель и выехал на проезжую часть. Однако, ввиду своего состояния алкогольного опьянения, не справился с управлением и допустил опрокидывание авто в кювет. Испугавшись последствий, с места происшествия скрылся.

Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде. В отношении него возбудили уголовное дело по статье, предусматривающей пять лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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