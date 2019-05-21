Владимир Нетёсов: «Человек, независимо от места проживания должен иметь все современные возможности»
Начальные этапы реализации пяти нацпроектов на территории региона оценил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов и депутаты регионального парламента
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Спикер областного законодательного собрания и парламентарии приняли участие в мероприятиях рабочей поездки в Воронежскую область Группы контроля Президиума Генсовета ВПП «Единая Россия» за исполнением национальных проектов в регионе.
ИСТОЧНИК KP.RU