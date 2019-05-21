В Воронеже воры прикинулись клиентами интернет-магазина и атаковали машину курьера

СЕГОДНЯ 14:28 2019-05-21T16:08:27+03:00

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"Ну наконец-то вручу эту посылку," - думал курьер Александр, поднимаясь по лестнице многоэтажки на улице Гаршина. 20 мая клиент попросил привезти посылку на Переверткина, потом вдруг отказался и перенес встречу на Старых Большевиков. Далее и вовсе попросил доставить заказ на следующий день - 21 мая.

Впрочем, особых подозрений эта ситуация не вызвала. Нередко бывает, что клиент указывает домашний адрес, а доставить заказ ему нужно на рабочий - или наоборот.

- Примерно в 11.40 поднялся на этаж. Дверь никто не открыл. Телефон не ответил. Когда спустился, увидел - два стекла машины разбиты... - рассказал Александр.

Фото: Лев КОМОВ.

Местные жители сообщили "КП", что увидели двоих мужчин, которые подошли к автомобилю, невозмутимо надели перчатки и выбили стекла. Как только свидетели закричали, воры бросились бежать. Один из местных жителей даже за ними погнался, но злоумышленники оказались проворнее. Они скрылись в сторону водохранилища.

Примечательно: мужчину будто специально подвели к такому месту, откуда легко уйти. Рядом с парковкой, где стояла БМВ-320 - кусты. Воришки взяли посылки общей стоимостью 2800 рублей. Наверняка рассчитывали на большее.

Сейчас на место отправили следственно-оперативную группу. Стражи порядка изучат все обстоятельства кражи и узнают, связаны ли с преступлением странные просьбы клиента. Ну а если вы видели недалеко от улицы Гаршина двоих подозрительных мужчин, свяжитесь с правоохранителями по номеру 102.

Воры продумали пути отхода. Фото: Лев КОМОВ.

СЛУШАЙТЕ НА РАДИО КП (ВОРОНЕЖ, 97.7 FM)

Ночной кошмар любого автовладельца: прийти к месту парковки своей машины и там ее не обнаружить. Как угонщики выбирают себе жертву, и как от них спастись, рассказал в эфире радио «КП» (Воронеж, 97.7 FM) Сергей Бучнев, замначальника полиции по оперативной работе УМВД России по г. Воронежу.

ИСТОЧНИК KP.RU