2019-05-21T13:29:20+03:00
Происшествия

В Воронежской области заблудившаяся пожилая женщина двое суток бродила в поле

Поисковики рассказали, как нашли бабушку
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Фото: ПСО "Черноземье".Фото: ПСО "Черноземье".
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20 мая волонтеры поисково-спасательного отряда "Черноземье" отправились в Калач на поиски 80-летней бабушки. Родственники сообщили, что у нее проблемы с памятью. Женщина ушла из дома еще 18 мая. На следующий день с ней удалось связаться по телефону. Все, что удалось разобрать: "Пить, устала, камушки, картошка..."

Волонтеров проводили в предполагаемое место поисков сотрудники полиции. В итоге в поле обнаружили следы женских ног. По этому ориентиру вышли к открытой местности с редкими зарослями. Тут наступила темнота, дорогу освещали фонарями.

- Через 2,5 часа поисков услышали голос. Бабушку нашли живой! - рассказали волонтеры. - Она шла босиком, сильно замерзла и очень хотела пить. Напоили, согрели и отправились к машине. Хочется поблагодарить сотрудников полиции, которые, не жалея своего автомобиля, пробились к нам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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