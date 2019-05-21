2019-05-21T12:53:30+03:00
Спорт

В Воронеже определили, в какой компании быстрее всех бегут и дальше метают гранату

На «Чайке» состоялась корпоративная Спартакиада по ГТО [фото]
Юрий КОЗЛОВ
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Участники Спартакиады показали мощный бег.Участники Спартакиады показали мощный бег.Фото: предоставлено организаторами.
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18 мая на стадионе «Чайка» прошли соревнования корпоративной Спартакиады ГТО среди трудовых коллективов. В ней участвовали ведущие компании Воронежа и соседних городов.

Для получения значка ГТО участники сдавали зачет по бегу на 100 метров, кроссу на 2 и 3 км, стрельбе, метании гранаты, подтягивании на перекладине, отжимании от пола, прыжкам в длину с места, челночному бегу, подъему туловища лежа на спине.

Представители компаний определили, кто лучше всех стреляет... Фото: предоставлено организаторами.

Представители компаний определили, кто лучше всех стреляет...Фото: предоставлено организаторами.

...и метает гранату. Фото: предоставлено организаторами.

...и метает гранату.Фото: предоставлено организаторами.

В общекомандном зачете призерами и победителями стали не только наиболее подготовленные и настроенные на результат, но и массовые команды, вышедшие широким фронтом на старт состязаний. В итоге первое место заняла команда «ЛИМАК», вторым стал коллектив «Гидрогаз», третьими стали представители компании Atos IT Solutions and Services.

ИСТОЧНИК KP.RU

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