В Воронеже на остановке умерла пенсионерка

СЕГОДНЯ 12:37 2019-05-21T12:44:48+03:00

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Утром во вторник, 21 мая, около половины восьмого утра в Воронеже на Ленинском проспекте в районе дома №213 умерла 88-летняя женщина. Пенсионерка находилась на остановке общественного транспорта, отправляясь куда-то по своим делам, когда почувствовала себя плохо. Женщина обратилась за помощью к прохожим, те вызвали скорую помощь. Однако врачи не успели: женщина умерла до их приезда.

- Личность умершей уже установлена. Ее родственникам сообщили о происшедшем, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Причину смерти женщины установят судебно-медицинские эксперты.

ИСТОЧНИК KP.RU