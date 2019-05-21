Нововоронежские атомщики приняли участие в весеннем легкоатлетическом кроссе

СЕГОДНЯ 12:25 2019-05-21T12:25:10+03:00

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Спортивное мероприятие традиционно проводится весной уже более 15 лет подряд.

Местом проведения кросса стал лес Северного микрорайона, где собралось полсотни атомщиков из разных подразделений Нововоронежской АЭС. Самая юная участница – Светлана Акмамедова, работающая в службе безопасности, ей 22 года. В числе самых опытных легкоатлетов – 60-летний Николай Гончаров – из цеха тепловой автоматики и средств измерений. Инженер цеха вентиляции Антонина Перегудова не пропустила ни одно соревнование. Ее трудовой стаж на Нововоронежской АЭС насчитывает уже более 40 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU