555 тысяч рублей пропали у 55-летней женщины из Воронежской области после телефонного звонка
Восемь заявлений о мошенничестве поступило в полицию за вчерашний день. Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области. Общий ущерб жителей региона за сутки составил 700 тысяч рублей.
Самый громкий случай - исчезновение 555 тысяч рублей. Пропали эти деньги у 55-летней женщины. 20 мая примерно в 11.00 ей на мобильный позвонил некто, представившийся работником банка. Он сказал, что на ее счет совершена хакерская атака. Нужно срочно спасать деньги!
- Злоумышленник предложил совершить ряд операций через мобильное приложение. Женщина согласилась, после чего обнаружила пропажу денег, - говорят в ГУ МВД по Воронежской области.
Мошенника ищут. Полицейские напоминают: будьте бдительны!
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В "Совкомбанке" объяснили, почему воронежские клиенты попадаются мошенникам. Одна из основных причин в том, что злоумышленники научились подменять номера телефонов. (Подробнее.)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Борьба с мошенничеством в Воронежской области»