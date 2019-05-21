555 тысяч рублей пропали у 55-летней женщины из Воронежской области после телефонного звонка

СЕГОДНЯ 12:11 2019-05-21T13:01:56+03:00

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Восемь заявлений о мошенничестве поступило в полицию за вчерашний день. Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области. Общий ущерб жителей региона за сутки составил 700 тысяч рублей.

Самый громкий случай - исчезновение 555 тысяч рублей. Пропали эти деньги у 55-летней женщины. 20 мая примерно в 11.00 ей на мобильный позвонил некто, представившийся работником банка. Он сказал, что на ее счет совершена хакерская атака. Нужно срочно спасать деньги!

- Злоумышленник предложил совершить ряд операций через мобильное приложение. Женщина согласилась, после чего обнаружила пропажу денег, - говорят в ГУ МВД по Воронежской области.

Мошенника ищут. Полицейские напоминают: будьте бдительны!

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ИСТОЧНИК KP.RU