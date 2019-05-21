Сбербанк запускает акцию с повышенным начислением бонусов СПАСИБО по кредитным картам

СЕГОДНЯ 11:29 2019-05-21T11:29:49+03:00

Изменить размер текста: A A

С 20 мая по 15 июля 2019 года в рамках акции клиенты могут оформить кредитную карту Visa Credit Gold, Visa Credit Classic или Visa Credit Momentum и получать 10% бонусов СПАСИБО на операции в категории «кафе и рестораны», совершенные до конца сентября 2019 года.

Акция действует для клиентов с предодобренным предложением и без него. По всем картам, оформленным в течение акции, предусмотрены бесплатное обслуживание на весь срок действия карты, бесплатная услуга СМС-информирования об операциях и беспроцентный период до 50 дней.

- Кредитные карты Сбербанка стали выгоднее для наших клиентов. В летние месяцы расходы по кредитным картам в кафе и ресторанах возрастают более чем на 10% по сравнению с остальным годом, и мы уверены, что повышенные бонусы сделают летний отдых еще приятнее, а бесплатное обслуживание не потребует дополнительных затрат, - рассказал управляющий директор дивизиона «Занять и сберегать» блока «Розничный бизнес» ПАО Сбербанк Сергей Широков.

«Спасибо от Сбербанка» — крупнейшая в России банковская программа лояльности. Участником программы «Спасибо от Сбербанка» может стать любой держателем банковской карты Сбербанка. Сегодня в ней участвует более 39 млн. человек.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU