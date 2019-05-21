Визит Медведева в Воронеж: возможны задержки самолетов и ограничения движения

СЕГОДНЯ 11:07 2019-05-21T11:31:46+03:00

Детали, однако, держатся в секрете

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Сегодня, 21 мая, во второй половине дня в наш город прибудет Дмитрий Медведев. Премьер-министр проведет заседание Правительственной комиссии по вопросам агропромышленного комплекса.

В международном аэропорту Воронеж не исключают, что самолет Дмитрия Медведева появится именно там.

- Точное время прибытия премьер-министра не сообщается из соображений безопасности. Пока в графике вылетов пассажирских самолетов никаких изменений, - рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

Однако, судя по прошлым визитам чиновников высокого ранга, время отправления рейсов все-таки может сдвигаться.

Вероятно, время отбытия Дмитрия Медведева совпадет с вечерними заторами. В ГИБДД готовятся к усиленному дежурству. Однако маршрут следования премьера в ведомстве также держат в секрете.

ИСТОЧНИК KP.RU