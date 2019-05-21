2019-05-21T10:29:49+03:00
Происшествия

Воронежский СК рассказал подробности падения двухлетнего ребенка из окна 14 этажа

В момент трагедии мама находилась дома с двумя сыновьями
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Воронежские следователи начали проверку после падения двухлетнего ребенка из окна 14 этажа. Напомним, ЧП случилось вечером 20 мая в доме 69 б по улице Минской.

Как рассказали в СУ СКР по региону, в момент трагедии женщина вместе с двумя сыновьями двух и семи лет находилась в своей квартире. В одной из комнат было открыто окно, оборудованное москитной сеткой, рядом стоял диван. Малыш забрался сначала на него, потом на подоконник и упал с высоты. От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия. Следователи начали проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Силовики обращаются к родителям и просят их помнить, что открытые окна - это источник повышенной опасности для детей. Напомним, 17 мая на улице 45-й Стрелковой дивизии пятилетний мальчик упал с балкона шестого этажа. А вечером 15 мая из окна квартиры, расположенной на третьем этаже дома в Советском районе Воронежа, выпал двухлетний мальчик. 12 мая в частном доме в Ленинском районе Воронежа годовалый малыш сорвался с лестницы. А 7 мая ужасное происшествие случилось в рабочем поселке Хохольский: годовалый мальчик упал с балкона второго этажа частного дома. Поэтому стоит отодвинуть мебель от окон, поставить на окна специальные фиксаторы и не разрешать детям играть на подоконниках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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