2019-05-21T09:06:50+03:00
Звезды

Воронежцы не смогли предсказать концовку "Игры престолов"

Как показывает опрос, для многих финал сериала оказался неожиданным
Виктор ПАВЛОВ
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Кадр из финальной серии.Кадр из финальной серии.
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В минувшее воскресенье, 19 мая, вышла финальная серия "Игры престолов". Ранее мы попросили воронежцев предсказать, кто же из героев в финале сядет на Железный трон. Опрос проводился в нашей группе "Вконтакте". Прогнозы не сбылись. Осторожно, дальше будут спойлеры!

Начнем с того, что сам Железный трон оказался расплавлен драконьим пламенем, а потому мы так и не увидели сцены, как кто-то в него садится. Но если понимать трон не как холодное и не очень-то удобное кресло, а как символ власти, то достался он Брану Старку. Такого варианта ответа в нашем опросе просто не было. Почти 15% опрошенных не стали выбирать предложенные имена, а просто нажали "свой вариант". Возможно, они хотели проголосовать как раз за Брана.

Фаворитом голосования был Джон Сноу. За него отдали голоса 46% опрошенных. Однако последний Таргариен отправился в ссылку в Ночной дозор. На втором месте была Дейнерис, но королева драконов погибла от кинжала Джона. Третью позицию заняла Санса Старк, и это предсказание в некоторой степени сбылось - она осталась королевой независимого Севера. По-своему правы были и те 7%, кто отдали голоса за Тириона Ланнистера, ведь именно он стал десницей нового короля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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