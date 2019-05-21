В Воронеже изменят маршрут двух автобусов
Это свяазно с ремонтом дороги
Ограничения коснутся двух маршрутов.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Два маршрута, проходящих через дачные кооперативы, на время изменятся. Об этом сообщили в городской администрации.
Сезонные автобусы 58с и 113сд будут ходить только до остановки №9. Как рассказывают в мэрии, это связано с масштабным ремонтом дороги на Дальних Садах. Нововведение будет действовать три дня - 21, 22 и 23 мая.
Не так давно владельцы дачных участков жаловались, что их отказываются обслуживать таксисты - настолько плоха центральная дорога на Дальних Садах. В мэрии тогда ответили, что ремонт этого проезда уже запланирован, и на него выделено почти четыре миллиона рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU