2019-05-20T22:00:25+03:00
Происшествия

В Воронеже двухлетний ребенок выпал из окна четырнадцатого этажа

ЧП случилось вечером 20 мая на улице Минской
Анна ГРЕБЕНКИНА
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В Воронеже двухлетний ребенок выпал из окна 14 этажа. Об этом в редакцию "КП" сообщили очевидцы. ЧП случилось в доме 69 б по улице Минской около часа назад. Отец и сын возвращались домой после работы и увидели что-то у подъезда. Присмотревшись, поняли, что это малыш. В результате падения он (пол пока неизвестен) разбился насмерть. В это же мгновение, по словам горожан, из многоэтажки с криками выбежала мама ребенка. Вероятнее всего, в момент трагедии она находилась дома.

Сейчас на месте работают правоохранители. "КП" уточняет обстоятельства случившегося в СУ СКР по региону, в таких случаях они проводят доследственную проверку.

Напомним, с приходом весны случаи падения из окна детей участились. 17 мая на улице 45-й Стрелковой дивизии. Пятилетний мальчик упал с балкона шестого этажа. А вечером 15 мая из окна квартиры, расположенной на третьем этаже дома в Советском районе Воронежа, выпал двухлетний мальчик. 12 мая в частном доме в Ленинском районе Воронежа годовалый малыш сорвался с лестницы. А 7 мая ужасное происшествие случилось в рабочем поселке Хохольский: годовалый мальчик упал с балкона второго этажа частного дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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