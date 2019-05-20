Воронеж угодил в список "хамских" городов

СЕГОДНЯ 19:41 2019-05-20T19:46:37+03:00

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Представители маркетингового агентства Zoom Market составили список с громким названием "Рейтинг самых хамских городов РФ". Этот хит-лист специалисты получили после опроса 3240 респондентов из разных регионов. Людям задавали три вопроса: "Вы часто сталкиваетесь с хамством? Где чаще всего вам хамят? Вы сами часто хамите?"

Отметим, что судить о количестве хамов в том или ином городе по ответам на вышеназванные вопросы довольно трудно. Что, если тот, у кого спросили "Вы часто сталкиваетесь с хамством?" и сам - форменный хам? На наш взгляд, более точной формулировкой будет следующая: "Города, где больше всего людей, чувствительных к хамству".

Воронеж в этом списке угодил на 13-ю строчку из 27. Лидерами рейтинга стали Пермь, Челябинск и Саратов. Ну а меньше всего сталкиваются с хамством (или говорят об этом) жители Новосибирска, Санкт-Петербурга и Владивостока.

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ИСТОЧНИК KP.RU