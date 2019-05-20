Дело о незаконном участии в предпринимательской деятельности завели на экс-главу Терновского района
"Незаконное участие в предпринимательской деятельности" - так звучит статья, по которой завели дело в отношении экс-главы Терновского района Ирины Беловой.
- Следователи по материалам УФСБ по Воронежской области возбудили уголовное дело в отношении экс-главы администрации одного из муниципальных районов области по статье 289 УК РФ - "незаконное участие в предпринимательской деятельности", - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области. - Следователи выполняют весь комплекс мероприятий, направленный на установление обстоятельств преступления и закрепление доказательной базы.
По неофициальным данным, поводом для возбуждения дела стала история с пайщиками. Благодаря влиянию Беловой им настойчиво рекомендовали сдавать свою землю одной конкретной фирме. Которой, кстати, руководит ее муж.
Напомним, решение об отставке Беловой было принято в феврале на сессии народных депутатов Терновского района. Официальным мотивом ухода с должности стало состояние здоровья чиновницы. Она проработала на этом посту с 2011 года.
ИСТОЧНИК KP.RU