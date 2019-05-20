Газовые заправки с дикими нарушениями работали в Воронежской области

СЕГОДНЯ 20:02 2019-05-20T20:02:27+03:00

Со многими АГЗС не все гладко Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

На некоторых даже не было простейших огнетушителей

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Немало нарушений нашли представители прокуратуры на автогазовых заправках в Воронежской области. Проверка проходила в Бутурлиновском районе.

Как рассказали в областной прокуратуре, на большинстве АГЗС отсутствовали автоматические пожарные сигнализации. Не везде были пожарные щиты и элементарные огнетушители. Кроме того, работники заправок не прошли необходимое обучение мерам пожарной безопасности. А кое-где нашли и вовсе мрачные вещи: электропровода с нарушениями изоляции.

- По результатам проверки прокуратурой района в отношении управляющих АГЗС возбуждено 2 дела об административных правонарушениях по статье КоАП "нарушение требований пожарной безопасности, совершенное в условиях особого противопожарного режима".

Ранее директор крупной сети газовых заправок рассказал "КП", что ни в одном регионе нет такого бардака в этой сфере, как в Воронежской области. Многие АГЗС не проходят вовремя проверки, что соответствующим образом сказывается на безопасности клиентов и сотрудников.

ИСТОЧНИК KP.RU