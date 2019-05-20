Газовые заправки с дикими нарушениями работали в Воронежской области
Немало нарушений нашли представители прокуратуры на автогазовых заправках в Воронежской области. Проверка проходила в Бутурлиновском районе.
Как рассказали в областной прокуратуре, на большинстве АГЗС отсутствовали автоматические пожарные сигнализации. Не везде были пожарные щиты и элементарные огнетушители. Кроме того, работники заправок не прошли необходимое обучение мерам пожарной безопасности. А кое-где нашли и вовсе мрачные вещи: электропровода с нарушениями изоляции.
- По результатам проверки прокуратурой района в отношении управляющих АГЗС возбуждено 2 дела об административных правонарушениях по статье КоАП "нарушение требований пожарной безопасности, совершенное в условиях особого противопожарного режима".
Ранее директор крупной сети газовых заправок рассказал "КП", что ни в одном регионе нет такого бардака в этой сфере, как в Воронежской области. Многие АГЗС не проходят вовремя проверки, что соответствующим образом сказывается на безопасности клиентов и сотрудников.
ИСТОЧНИК KP.RU