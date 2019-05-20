В Воронежской области школьники обыграли в шахматы герцога Брауншвейгского и графа Изуара
Ребята изучили знаменитую «оперную» партию Морфи и показали, на что способны сами
.
Изменить размер текста:
Порядка 50 детей стали участниками шахматного мастер-класса, который 16 мая при поддержке районного представительства Уральской горно-металлургической компании (УГМК) прошел в селе Елань-Колено Новохоперского района. Чтобы сельское «шахматное дело» спорилось, компания привезла в подарок ребятам шахматные наборы, часы, портреты выдающихся шахматистов, большую магнитную доску для наглядного обучения, наградные комплекты, литературу – этого «задела» должно хватить на долгое время обучения юных шахматистов.
ИСТОЧНИК KP.RU