2019-05-20T18:21:18+03:00
Общество

В Воронежской области школьники обыграли в шахматы герцога Брауншвейгского и графа Изуара

Ребята изучили знаменитую «оперную» партию Морфи и показали, на что способны сами
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Порядка 50 детей стали участниками шахматного мастер-класса, который 16 мая при поддержке районного представительства Уральской горно-металлургической компании (УГМК) прошел в селе Елань-Колено Новохоперского района. Чтобы сельское «шахматное дело» спорилось, компания привезла в подарок ребятам шахматные наборы, часы, портреты выдающихся шахматистов, большую магнитную доску для наглядного обучения, наградные комплекты, литературу – этого «задела» должно хватить на долгое время обучения юных шахматистов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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