В Воронеже командир спецроты ГИБДД, требовавший взятки с подчиненных, отделался штрафом

СЕГОДНЯ 18:16 2019-05-20T18:16:17+03:00

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В понедельник, 20 мая, мировой суд Советского района Воронежа принял решение по уголовному делу 46-летнего командира спецроты ДПС ГИБДД. Его обвиняли по части 1 статьи 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество».

В суде установили, что в конце ноября 2018 года командир спецроты потребовал у инспекторов ДПС тысячу рублей за каждый день дежурства. За эти деньги он обещал создать для них хорошие условия для несения службы. Подчиненные согласились. В декабре 2018 года начальник в своем кабинете получил с двух инспекторов по восемь тысяч рублей – всего стало быть 16 тысяч – за восемь дней дежурства каждого из них. На чем и был пойман.

Командир спецроты признал свою вину и попросил рассмотреть дело в особом порядке. В итоге его оштрафовали на 180 тысяч рублей с лишением права занимать определенные должности на два года два месяца. Приговор может быть обжалован в течение десяти дней.

ИСТОЧНИК KP.RU