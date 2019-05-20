Воронежский облсуд не смягчил приговор мужчине, из-за которого погибли его мать и 6-летняя племянница

СЕГОДНЯ 17:28 2019-05-20T17:31:17+03:00

Он оставил горящую сигарету на диване, а когда увидел пожар, не стал спасать родных, а просто сбежал

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В понедельник, 20 мая, Воронежский областной суд вынес решение по делу 34-летнего жителя Воронежа. По части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум лицам» его приговорили к полутора годам колонии-поселения. Решение принимал Левобережный районный суд. Однако адвокат мужчины опротестовал этот вердикт. В итоге в Воронежском областном суде не стали оспаривать решение районных коллег. Приговор вступил в законную силу.

Напомним, пожар случился ночью 17 ноября 2018 года в многоэтажке на улице Димитрова. 34-летний мужчина в тот вечер много выпил, оставил на диване тлеющую сигарету и пошел в туалет (в соседней комнате спали его 60-летняя мать и 6-летняя племянница). Там он пробыл достаточно долго, а когда вернулся, квартира уже была охвачена пламенем. Вместо того чтобы броситься спасать мать с дочкой сестры, он убежал из квартиры. Женщина и девочка отравились угарным газом и умерли. Через две недели после гибели дочки ее 43-летнего отца нашли мертвым в петле в гараже частного дома в Новой Усмани.

В итоге мать погибшей девочки не стала настаивать на суровом наказании для брата. Полтора года колонии по этой статье – срок достаточно мягкий. Тем не менее мужчина посчитал возможным его оспорить. Видимо, совесть его не очень мучит.

ИСТОЧНИК KP.RU