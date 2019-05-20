Музей петровских кораблей откроется в Воронеже 24 мая

СЕГОДНЯ 17:28 2019-05-20T17:28:35+03:00

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Стала известна дата открытия музея «Петровские корабли», который закрепит статус Воронежской области как колыбели российского флота.

Культурно-просветительский центр, над созданием которого работали более 100 человек (строители, столяры, плотники, художники, архитекторы, дизайнеры, историки) расположился в Воронеже на улице Свободы, 59. Интерактивный музей состоит из шести тематических залов. При создании экспозиций особое внимание создатели уделяли истории Воронежской губернии. В атмосферу петровских времен посетителей погрузят артефакты, исторические карты, муляжи и образцы оружия, и, конечно, макеты кораблей, построенных на Воронежских верфях. В музее будет интерактивный зал, а также зал со световой видеоинсталляцией, где посетители смогут погрузиться в атмосферу Азовского похода Петра I времен 1696 года.

Презентация музея начнется 24 мая в 10.00, а уже с 25 мая в музей будет открыт для всех желающих. Здесь планируют проводить уроки краеведения для школьников. Со временем пространство музея собираются адаптировать для людей с ограниченными возможностями.

ИСТОЧНИК KP.RU