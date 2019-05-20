Воронежец нашел работу поджигателя в интернете

СЕГОДНЯ 17:09 2019-05-20T17:12:50+03:00

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18 мая в дежурную часть поступило сообщение с улицы 9 Января. 29-летний мужчина рассказал о поджоге автомобиля "Форд-Фокус", припаркованного во дворе.

Следственно-оперативная группа, которая приехала на место происшествия, поджигателя не застала. Однако полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения по предполагаемому маршруту его следования.В итоге стражи порядка задержали 24-летнего жителя Павловского района.

Парень рассказал, что искал в интернете работу. На резюме откликнулся неизвестный, который предложил совершить поджог за 5 тысяч рублей. Наш герой согласился. Он купил жидкость для розжига, разбил переднее пассажирское стекло автомобиля и сделал свое черное дело.

- Во время возгорания никто из граждан не пострадал, - говорят в ГУ МВД по Воронежской области. - Возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества". Ему грозит до двух лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU